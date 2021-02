Een primeur in de Belgische supermarktrekken: Colruyt is de eerste keten die avocado’s met een zogenaamde plantaardige ‘tweede schil’ zal verkopen. Dankzij de Apeel-technologie zijn de populaire vruchten twee keer zo lang houdbaar.

Avocado’s wonnen de laatste jaren enorm aan populariteit, met speciale verwondingen en gekke merchandise tot gevolg. Maar hoe lekker dat smeuïge binnenste ook is, het tijdskader om de perfecte avocado open te snijden is zowaar korter dan de gemiddelde tijd dat ex-president Donald Trump over een tweet nadacht. Het ene moment is je avocado nog bikkelhard, en als je even niet oplet is ‘ie helemaal rot.

Het Amerikaanse bedrijf Apeel Sciences heeft daar iets op gevonden door een onzichtbare ‘tweede schil’ te ontwikkelen. Het gaat om een extra beschermlaagje dat bestaat uit plantaardige moleculen die ook van nature aanwezig zijn in de schil, pitten en fruitpulp van de avocado. Door het laagje kan er minder zuurstof aan de vrucht en wordt het vocht binnenin bewaard, wat op zijn beurt zorgt voor een langere versheid. Deze ‘geüpgradede’ avocado’s waren nog niet in ons land te vinden, tot nu. Colruyt is de eerste Belgische supermarktketen die met de technologie in zee gaat.

Voedselverspilling

Colruyt zal de speciale avocado’s aankopen bij een externe leverancier die de de Apeel-technologie toepast. Met het initiatief wil de supermarktketen voedselverspilling tegengaan. “We zien een intrede van de avocado in de dagelijkse keuken van de consument. Mensen kopen het product al snel zonder een specifiek gerecht in het achterhoofd”, legt de woordvoerder van Colruyt uit. “Het gebeurt dat avocado’s dagenlang in de ijskast blijven liggen en dan moeten worden weggegooid.”

Concurrent Delhaize heeft voorlopig nog geen plannen om de Apeel-technologie te gebruiken, want noemt het “toch een extra verpakking”. Daar is volgens Colruyt, dat ook strijdt tegen overbodige verpakkingen, niets van aan. “Natuurlijke coating is geen verpakking. Dat argument gaat niet op. Ik weet niet of jij en ik dat laagje zelfs gaan zien.”

Uitbreiding in de toekomst?

De Apeel-technogie wordt nu gebruikt voor avocado’s, maar volgens Colruyt kan mogelijk kan de coating in de toekomst ook gebruikt worden om de houdbaarheid van andere groenten en fruit te verlengen.

“In theorie is die natuurlijke coating ook iets wat op andere groenten en fruit gelegd kan worden, maar dat is nog niet meteen aan de orde. Laten we eerst bekijken hoe het verloopt bij avocado’s”, klinkt het.

Het bericht Avocado’s Colruyt dubbel zo lang houdbaar dankzij onzichtbare ‘tweede schil’ verscheen eerst op Metro.