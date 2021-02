Nike heeft maandag de GO FlyEase voorgesteld, een schoen die je zonder handen kan aandoen. De innovatieve sneaker wordt op applaus onthaald vanwege de functionaliteit voor mensen met een beperking.

Gewoon in je schoenen schuiven zonder voorover te buigen is een trucje dat de mensheid al decennia geleden heeft ontdekt. Erg elegant ziet het er meestal wel niet uit: of je staat op een ingedeukte hiel, of je veters hangen ergens in of uit je schoen. Dat moet beter kunnen, dacht Nike. De sportfabrikant lanceerde maandag de GO FlyEase, een sneaker die je door middel van een innovatief design zonder handen kan aandoen en er toch als een volledige, comfortabele schoen uitziet.

Het idee is simpel. De schoen heeft in het midden een scharnierstuk, waardoor die als het ware open kan plooien. Dat doe je door met je andere voet op de hiel te gaan staan – een bekende gewoonte, maar een die bij de GO FlyEase gemakkelijk is gemaakt door een extra uitsteeksel aan de hiel. Wil je je schoenen terug aandoen, dan schuif je er gewoon eerst met je tenen in. De schoen klapt dankzij de elastiek in het midden dan automatisch terug dicht. Bekijk hieronder hoe het in z’n werk gaat.

Nike has unveiled their first hands-free shoe: the Nike GO FlyEase. pic.twitter.com/FZeKDTPUcf — Front Office Sports (@FOS) February 1, 2021

Mensen met een beperking

De schoen is niet enkel voor ‘luieriken’ voor wie schoenen aantrekken of veters binden te veel gedoe is. Ook voor mensen met een beperking komt de sneaker namelijk als een zegen, en daarvoor ontvangt Nike veel digitaal lof. Het was de Amerikaan Matthew Walzer, die geboren werd met hersenschade, die in 2012 een brief schreef naar Nike om ook voor hem een makkelijk aantrekbare schoen te ontwerpen. De brief kwam terecht bij Nike-designer Tobie Hatfield, die al even bezig was met het ontwerp van een zelfsluitende schoen voor atleten. Samen met Matthew werkte hij aan de handenvrije sneaker voor een breder publiek, met de GO FlyEase als resultaat.

De GO FlyEase is beschikbaar in drie kleurencombinaties, met zowel “de zachte pastelkleuren van de zonsopgang als de opvallendere kleuren van het nachtleven”, aldus Nike op haar website. Ook een volledig zwarte versie behoort tot de opties. In ons land zal de sneaker vanaf 14 februari verkrijgbaar zijn, maar wel eerst exclusief voor Nike-leden. Het prijskaartje ligt rond de 100 euro.

