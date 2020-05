We hebben allemaal nood aan een portie seksueel genot van tijd tot tijd. Woon je alleen, dan is het echter niet vanzelfsprekend om snel even met iemand tussen de lakens te duiken, laat staan tijdens de coronacrisis. En zelfs als je wel een relatie hebt, kan een potje masturberen alleen maar deugd doen.

Reden genoeg dus om om af en toe eens met jezelf in bed te kruipen en wat aandacht te besteden aan je intiemste delen. Uiteindelijk ben jij diegene die je eigen lichaam het beste kent. Hemels orgasme gegarandeerd. Maar wat nu als je nood hebt aan zelfbevrediging tijdens je menstruatie? Wat mag je wel doen en welke moves laat je beter links liggen? Metro UK vroeg het aan sekstherapeute Mia Sabat en wij vatten haar antwoorden voor je samen.

Masturberen tegen de menstruatiepijn

Voor de meeste vrouwen staat menstrueren gelijk aan een stevige portie pijn. Van hoofdpijn over gevoelige borsten tot krampen: alles is mogelijk. Gelukkig is er ook goed nieuws. Volgens Sabat kan het namelijk helpen om tijdens je maandstonden te masturberen om de pijn te verlichten. Door de samentrekkingen die je een orgasme veroorzaakt en door de endorfines die vrijkomen, vermindert je pijn aanzienlijk – in sommige gevallen verdwijnt die zelfs volledig. Sowieso is masturberen goed voor je algemene gezondheid. Je stresslevels gaan naar beneden, je immuunsysteem krijgt een boost en je slaap verbetert. Als dat geen goed nieuws is.

Vingeren met een tampon of menstruatiecup?

Masturberen wanneer je een tampon of menstruatiecup in hebt, kan, mits je een aantal dingen in acht neemt. Zo is het geen goed idee om jezelf op dat moment inwendig te vingeren. De kans bestaat namelijk dat je je tampon of cup per ongeluk te diep naar binnen duwt, zodat deze vast komt te zitten. Dat kan, in het ergste geval, leiden tot toxischeshocksyndroom als je niet op tijd medische hulp inschakelt. Zorg er dus voor dat je ofwel geen tampon of cup in hebt terwijl je masturbeert, ofwel je beperkt tot uitwendig vingeren. Je clitoris blijft uiteraard vrij toegankelijk en kan je een hele hoop genot bezorgen, zelfs wanneer je een tampon of een cup in hebt.

Seksspeeltjes en maandstonden

Heb jij je tijdens je menstruatie weleens afgevraagd of dit al dan niet het juiste moment is om met seksspeeltjes aan de slag te gaan? Wel, je bent niet alleen. Volgens Sabat is er geen enkele reden om seksspeeltjes tijdens je menstruatie links te laten liggen, als je er maar voor zorgt dat je ze grondig schoonmaakt. Tijdens je maandstonden stijgt de pH-waarde in je vagina namelijk, wat ervoor zorgt dat die gevoeliger is voor infecties. Sabat raadt aan om te kiezen voor speeltjes gemaakt van siliconen, metaal of glas – non-absorberende materialen die makkelijk schoon te maken zijn. Want wie weleens bloed van een vibrator heeft moeten poetsen, weet hoe moeilijk dat kan zijn. Vergeet ook in dit geval niet om op voorhand je tampon of cup te verwijderen. Uiteraard kan je ook kiezen voor speeltjes die focussen op de clitoris zodat je niet geconfronteerd wordt met een klein bloedbad achteraf.

Het bericht Alles wat je moet weten over masturberen tijdens je menstruatie verscheen eerst op Metro.