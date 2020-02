Jongeren hebben in 2018 meer antidepressiva gebruikt dan het jaar voordien. Het gaat om jongeren tussen 11 en 22 jaar. Volgens Nawal Farih (CD&V) moeten artsen dergelijke medicijnen minder snel voorschrijven.

Jongeren gebruikten in 2018 meer antidepressiva dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers die Nawal Farih (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In 2018 namen zo’n 52.526 jongeren antidepressiva, terwijl het in 2017 om iets meer dan 51.500 gebruikers ging. In 2015 en 2016 betrof het nog 51.600 jongeren.

De stijging is vooral merkbaar in de categorie 15- tot 18-jarigen. Daar namen in 2018 ruim 8.670 jongeren antidepressiva, een stijging met meer dan 400 jongeren sinds 2015. In de categorie 11 tot 14 jaar ging het in 2018 om ruim 1.900 kinderen, terwijl het er drie jaar eerder 1.770 waren. – een toename met bijna 200 minderjarigen. Bij de 19- tot 22-jarigen gaat het om een stijging van 16.366 jongeren in 2015 naar 17.107 in 2018. Voor 23- tot 26-jarigen tot slot is het antidepressivagebruik licht gedaald, van ruim 25.200 in 2015 tot 24.800 drie jaar later.

Minder snel antidepressiva voorschrijven

CD&V-Kamerlid Nawal Farih spreekt van een “alarmerende trend”. “Het bevestigt dat mentale gezondheidszorg een van de grote prioriteiten van de toekomst wordt”, zegt ze. Farih vraagt om artsen nog meer te sensibiliseren om minder snel antidepressiva voor te schrijven en alternatieven zonder medicatie aan te reiken.

“CD&V ijvert voor een warme, geborgen samenleving. Maar ondanks het feit dat jongeren digitaal meer dan ooit verbonden zijn met elkaar, blijven eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit prangende uitdagingen in onze sterk geïndividualiseerde samenleving”, zegt ze. “Jongeren moeten genieten van hun jeugd en horen geen medicatie te nemen tegen donkere gedachten of stress.”

