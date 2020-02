Een video van Girls Girls Girls Magazine die op krachtige wijze de onmogelijke standaarden waaraan vrouwen moeten beantwoorden aan de kaak stelt, is de voorbije dagen viraal gegaan.

In de al meer dan 4 miljoen keer bekeken video, getiteld ‘Be a Lady They Said’ (“wees een dame, zeiden ze”) worden allerhande thema’s waarin vrouwen te maken krijgen met tegenstrijdige verwachtingspatronen aangekaart. Zo gaat het onder andere over schoonheidsidealen, waarbij een vrouw niet te dik mag zijn maar ook niet te mager, en seksuele moraal, waarbij een vrouw verleidelijk moet zijn maar ook geen slet mag zijn (een fenomeen genaamd ‘slutshaming’).

I know a lady shouldn’t swear, but this is f*cking incredible. #BeALadyTheySaid https://t.co/fT2WL77cxA — Kristina Ryan (@adland_K) February 24, 2020

Trump en Weinstein

“Tuit je lippen. Spuit botox in je rimpels. Lift je gezicht. Stop je buik in. Maak je dijen dunner. Toon je kuiten. Duw je borsten omhoog. Zie er natuurlijk uit. Blijf jezelf. Wees oprecht. Heb vertrouwen. Je probeert te hard. Je ziet er overdreven uit. Mannen houden niet van meisjes die te hard hun best doen.” Zo klinkt een stukje van de tekst die wordt voorgelezen tijdens de video. De tekst is van de hand van de Amerikaanse studente Camille Rainville, die de feministische aanklacht in 2017 op haar blog plaatste. Stem van dienst is Cynthia Nixon, vooral gekend als Miranda uit ‘Sex And The City’. Naast beelden van de actrice die expressief de tekst voorleest, zetten allerlei andere beelden de video kracht bij. Daarbij wordt ook de actualiteit aangeraakt: onder andere Trump, de recent voor seksueel misbruik veroordeelde Harvey Weinstein en Amerikaans parlementslid Alexandria Ocasio Cortez – vaak onderworpen aan seksistische commentaar – passeren de revue.

Bekijk de video hieronder. De volledige tekst (in het Engels) kan je hier lezen.

Be a Lady They Said from Paul McLean on Vimeo.

