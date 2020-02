Sinds 2011 vieren we op 27 februari de Internationale IJsberendag. Al valt er weinig te vieren. Deze dag is vooral in het leven geroepen om de impact van de opwarming van de aarde onder de aandacht te brengen.

Om het bewustzijn te vergroten, wordt vandaag de Internationale IJsberendag georganiseerd. Deze dag laat zien wat de impact van de opwarming van de aarde en de vermindering van zee-ijs op hun populatie is. Wereldwijd zijn er van ‘s werelds grootste carnivoor tussen de 22.000 en 31.000 dieren over. Zij wonen op de Noordpool en kustgebieden in Groenland, Noorwegen (Svalbard), Rusland, de Verenigde Staten (Alaska) en Canada. IJsberen voelen zich prima bij temperaturen tot -45° C en kunnen een gewicht van 680 kilo bereiken. Ze brengen zowat de helft van hun tijd door met jagen, maar door een gebrek aan ijs kunnen ze nog amper de zee op. Daarom zijn ze steeds vaker in de buurt van dorpen te vinden.

Ter gelegenheid van de Internationale IJsberendag sprak Metro Nederland met Mikhail Stishov, coördinator van het project ‘Behoud biodiversiteit Noordpool’ van het Wereld Natuur Fonds Rusland.

Wat is het effect van de klimaatverandering op ijsberen?

“Het Noordpoolgebied warmt sneller op dan welk ander gebied op aarde dan ook. We staan voor nieuwe en grote uitdagingen. IJsberen laten zien hoe het ervoor staat met de gezondheid van ons ecosysteem. Ze hebben al problemen met de warmere winters, omdat zee-ijs in het Noordpoolgebied in een alarmerend tempo smelt.”

Waarom spotten we ijsberen steeds vaker in de buurt van dorpen?

“Meestal, als er voldoende ijs is, gaan ijsberen in december de zee ‘op’ om op zeehonden te jagen. Maar als het warmer is dan normaal en het ijs niet dik genoeg is, blijven ze aan wal. Ze gaan dan met een lege maag honger op zoek naar het dichtstbijzijnde dorp. Deze winter verzamelden 61 ijsberen zich bijvoorbeeld rond een dorp in de Russische regio Chukotka, wachtend op de vorst.”

Wat gebeurde er in het dorp?

“We zijn erin geslaagd om een conflict tussen mens en dier te voorkomen. Als Wereld Natuur Fonds hebben we in het dorp gepatrouilleerd. Lokale vrijwilligers hebben we geleerd hoe ze kunnen voorkomen dat beren het dorp binnenkomen. En dat zonder ze kwaad te doen. Vijf dagen lang inspecteerden zij het gebied op sneeuwscooters en met behulp van drones. De beren werden langzaam verdreven.”

Denk je dat zulke situaties in de toekomst vaker zullen voorkomen?

“Ja. IJsberen zullen zeker vaker in de buurt van kustdorpen te vinden zijn. We moeten ons aanpassen en manieren vinden om conflicten tussen mensen en dieren te voorkomen. We leiden de lokale bevolking op en ondersteunen hen met apparatuur en transport. Het is belangrijk dat de mensen die in deze gebieden werken en wonen niet roekeloos aan de gang gaan. We moeten leren hoe we buren kunnen zijn van deze geweldige wezens.”

Bron: Metro Nederland

