Je hebt het misschien al gemerkt, maar het heeft vannacht gesneeuwd in flinke delen van Vlaanderen en Wallonië. Vooral ten oosten van de as Antwerpen-Brussel werd ons land wakker onder een wit tapijt. In Vlaams-Brabant is het laagje zelfs tot enkele centimeters dik. Hier enkele mooie voorbeelden.

1 of 7



Dit bericht bekijken op Instagram Winter wonderland #sneeuw #sneeeeeeeeuw Een bericht gedeeld door Raf Ganseman (@rafganseman) op 25 Feb 2020 om 9:59 (PST)

Ik werd heel langzaam wakker,ik wreef mijn ogen uit.

Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit

Viel zacht naar beneden de eerste sneeuw.

Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. pic.twitter.com/46vk4h6QQS — Ivan Lindekens KS (@ILindekens) February 26, 2020

View from the home office window … #sneeuw pic.twitter.com/PBcFRuM78C — Sandra Verbruggen (@SandraVerbr) February 26, 2020

Het bericht IN BEELD. Belgen waken op onder dun laagje sneeuw verscheen eerst op Metro.