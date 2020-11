De Duitse politie beweert “interessante” vakantiefoto’s te hebben gekregen die genomen werden door Britse toeristen in de periode waarin Maddie McCann verdween. De foto’s worden momenteel grondig onderzocht.

Sinds de grote doorbraak in juni is het onderzoek rond de verdwijningszaak van Maddie McCann weer volop bezig. De Britse peuter verdween dertien jaar geleden uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. De 43-jarige Duitser Christian Brückner wordt nog steeds aangeduid als hoofdverdachte, maar sluitende bewijzen zijn er nog niet.

Aanwijzingen

Openbaar aanklager Hans Christian Wolters heeft via de Britse politie nu vakantiefoto’s ontvangen die volgens hem interessant zijn voor het onderzoek. “We hebben aanwijzingen gekregen van Engeland, waaronder foto’s van toeristen die rond de periode van haar verdwijning op vakantie waren in Portugal. Er zijn behoorlijk interessante dingen op te zien die we momenteel onderzoeken”, lezen we in Daily Mirror.

Gebroken ribben

Het is niet duidelijk of de foto’s leiden naar Christian Brückner, maar tot op heden blijft de Duitser wel hoofdverdachte. Brückner zit overigens opnieuw in de gevangenis nadat hij naar het ziekenhuis moest voor twee gebroken ribben. Die liep hij naar eigen zeggen op tijdens een aanvaring met bewakers. Hij zit een gevangenisstraf van 21 maanden uit wegens drugshandel. De man blijft volhouden dat hij niets te maken heeft met de verdwijning van Maddie McCann.

