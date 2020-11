Een aanzienlijk deel van de bevolking acht het onwaarschijnlijk dat het zich met Kerstmis zal houden aan de strenge contactregels. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. 40 procent van de 18- tot 35- jarigen zegt zich met kerst niet te zullen beperken tot het gezin en één knuffelcontact.

De UAntwerpen polste in de Grote Coronastudie naar de plannen voor de verschillende feesten in december. 86 procent van de 26.000 respondenten acht het waarschijnlijk dat ze Sinterklaas zullen vieren met het gezin en hoogstens één knuffelcontact. Voor oudjaar zakt dat percentage naar 75 procent, met kerst is het nog maar 68 procent.

Vooral jongeren tussen 18 en 35 hebben het moeillijk met de maatregelen. Voor kerst zegt 40,8 procent van die groep er zich niet aan te zullen houden. Binnen deze categorie van jongeren doen de studenten het wel opvallend beter: 29,4 procent van hen zegt de richtlijn niet te zullen volgen.

Geen vakantieplannen

De grote meerderheid van de deelnemers heeft geen vakantieplannen in de eindejaarsperiode. 79,9 procent zegt geen reis te zullen maken, 6,1 procent wil op reis in België, 5,6 procent wil toch naar het buitenland, indien mogelijk. 8,5 procent weet het nog niet.

Het is nog niet duidelijk of de winkels tijdens de feestdagen zullen openen, maar een deel van de bevolking vindt fysiek gaan winkelen toch belangrijk. Dat is voor 6,1 uitermate belangrijk, voor 9,7 procent zeer belangrijk en voor 22,4 procent redelijk belangrijk. Vooral mensen die het financieel moeilijker hebben, vinden het belangrijk fysiek te kunnen gaan winkelen.

Quid vaccin?

De Coronastudie polste ook naar de vaccinatiebereidheid van de deelnemers. 78 procent zal dit waarschijnlijk of zeker doen. De deelnemers die twijfelen of zeker geen vaccin willen, geven aan dat volgens hen de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is en dat het vaccin te snel ontwikkeld is om goed te kunnen zijn. Heel wat mensen zeggen ook dat ze zich pas willen laten vaccineren als voldoende andere mensen dat al lieten doen.

Het bericht Een op drie Vlamingen niet van plan om maatregelen te volgen met Kerstmis verscheen eerst op Metro.