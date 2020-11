Een cruciale vraag in de strijd tegen het coronavirus en de te volgen strategie is hoe lang je na een coronabesmetting immuun blijft tegen het virus. Wetenschappers komen nu met sterk bewijs dat mensen voor lange tijd, mogelijk jaren, immuun zijn. Dat meldt The Guardian.

Onderzoekers van de New Yorkse Rockefeller University ontdekten dat het immuunsysteem zich niet alleen het virus blijft herinneren, maar ook de kwaliteit van de beschermende antilichamen verbetert nadat de infectie voorbij is. Dringt het coronavirus voor een tweede keer je lichaam binnen dan is je immuunsysteem dus snel en goed in staat om het te verdrijven.

“Dit is heel goed nieuws”, klinkt het bij Michel Nussenzweigr van de Rockefeller University. “De verwachting is dat mensen in staat zijn om snel antilichamen te produceren en meerdere keren een infectie kunnen weerstaan.”

Potentieel voor jaren bescherming

Het is niet exact geweten hoelang het geheugen van ons immuunsysteem het virus opslaat, maar Nussenzweig zegt dat je potentieel voor jaren beschermd bent. De ontdekking kan verklaren waarom herbesmettingen tot nu toe zo zeer zeldzaam zijn. Het zou ook betekenen dat er geen risico meer zal zijn op een derde golf.

