Op de Twitterpagina van ‘Balance Ton Willy’ is ophef ontstaan over gelekte beelden van een groepsverkrachting in het Brusselse. Het duurde niet lang om de identiteit van de daders te achterhalen, maar die trekken zich weinig aan van de haatberichten. De politie is een onderzoek gestart.

Consternatie alom op de Twitterpagina van ‘Balance Ton Willy’, een pagina waarop getuigenissen van seksueel geweld worden verzameld, toen eergisteren beelden opdoken van een groepsverkrachting. De beelden waren gefilmd door de daders zelf, die een Airbnb hadden afgehuurd in het Brusselse en daar hun lusten botvierden op een meisje terwijl ze onder invloed waren van lachgas. Meer details over het slachtoffer zijn niet bekend, maar het zou gaan om een erg jong meisje.

Walgelijke reacties

In totaal zou het gaan om vijf tot acht daders. Een aantal van hen komen ook herkenbaar in beeld, dus duurde het niet lang om de daders online te identificeren. Op ‘Balance Ton Willy’ worden nu screenshots gedeeld van haatberichten aan de daders, en hun reacties daarop. Die zijn op z’n minst walgelijk te noemen. “Ze is goed nat geworden”, zegt iemand. Een andere geïdentificeerde verdachte beweert dat hij sliep tijdens de verkrachting.

Après que il vient pas dire que il regrette et que il est désolé pic.twitter.com/Lc3NCquk7H — #BalanceTonWilly (@BalanceTonWilly) November 5, 2020

Naast de namen werden ook sommige adressen van de daders publiek gemaakt. Het zou gaan om jongeren uit de rand rond Brussel. De politie is een onderzoek gestart, maar wil voorlopig niets kwijt over het verloop.

