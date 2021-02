Na een openbare twist met minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) over de sluiting van de loketten in 44 stations, heeft de NMBS besloten vast te houden aan het initiële plan. Er komen wel bijkomende maatregelen om de reizigers te helpen mee de overstap te maken.

Vorige week kondigde de NMBS aan dat ze tegen eind dit jaar de loketten wil sluiten in 44 stations, terwijl in 37 andere stations de openingsuren worden beperkt.

Na de aankondiging van de NMBS leek minister Gilkinet zich eerst achter die aankondiging te scharen, maar later stuurde hij de raad van bestuur van de NMBS dan toch een brief met de vraag om de beslissing te herzien. NMBS-CEO Sophie Dutordoir schreef daarop op haar beurt een brief aan de Ecolo-vicepremier, waarin ze sprak van een “zware vertrouwensbreuk”.

Nieuwe overeenkomst

Gisteren lieten Dutordoir en Gilkinet al weten de strijdbijl te hebben begraven. De twee hadden een compromis uitgewerkt, waar ze pas over konden communiceren eenmaal de raad van bestuur van de NMBS zijn fiat voor het plan had gegeven, wat het deze ochtend ook deed.

Het lijkt erop dat de NMBS aan het langste eind heeft getrokken: de loketten in de 44 stations zullen nog steeds zoals gepland sluiten, al komen er een aantal bijhorende maatregelen. “Ten eerste gaan we met de betrokken gemeenten een samenwerking aan om te zorgen dat het station een levendige plaats blijft”, klonk het bij Marc Huybrechts, directeur marketing en sales. De NMBS zal hiervoor een oproep voor lokale projecten en initiatieven lanceren.

In eerste instantie hoopt de spoorwegmaatschappij de 44 betrokken stations zo nieuw leven in te blazen. “Het is evenwel niet de bedoeling dat we hier winst op maken”, verduidelijkt Huybrechts. De spoormaatschappij denkt vooral aan sociale en culturele activiteiten. Bij succes kan het systeem ook worden uitgebreid naar andere stations.

Verhoogde assistentie

De nieuwe overeenkomst wijkt eigenlijk niet zoveel af van het initiële plan van de NMBS, al belooft de maatschappij extra zaken te doen om ouderen en minder mobiele reizigers niet in de steek te laten.

Zo moet er in elk station iemand aanwezig blijven om bijvoorbeeld rolstoelgebruikers te helpen. Bovendien moeten de verwarmde wachtzalen open blijven. Daarnaast wordt onderzocht of de openingsuren van de wachtzaal kunnen worden uitgebreid. Via een callcenter zullen reizigers ook altijd iemand kunnen bereiken om hen te helpen bij de aankoop via een automaat.

Huybrechts benadrukte dat er geen plannen zijn voor bijkomende sluitingen, en dat de sluiting van een loket niet betekent dat het station zelf dicht zal gaan.

