De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar resultaten bekendgemaakt van een maand lang onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus. Waarschijnlijk liggen schubdieren of vleermuizen aan de basis van de uitbraak, al is er nog geen absolute zekerheid. Die is er echter wel over een populaire complottheorie.

De afgelopen maand heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzocht hoe en waar het coronavirus ontstaan is en tot de huidige pandemie heeft geleid. Eerder werd aangenomen dat dat gebeurde op een versmarkt in de Chinese stad Wuhan. Uit het onderzoek blijkt dat daar rond december 2019 inderdaad een clusteruitbraak plaatsvond, al wordt meegegeven dat het virus destijds ook op andere markten opdook.

Toch andere diersoorten?

Tevens werd eerder gesuggereerd dat het coronavirus werd overgedragen van vleermuizen op mensen. De Chinese professor Liang, die het onderzoek leidde, kon dat echter niet met zekerheid bevestigen. Het virus heeft zich immers snel gemuteerd van zodra het oversprong op de mens. Daarom is het moeilijk om te achterhalen welk dier precies de oorzaak was. Mogelijk gaat het om schubdieren of vleermuizen, maar het zouden even goed andere diersoorten, zoals katten of nertsen, geweest kunnen zijn.

Niet ontsnapt uit labo

Wat wél zeker is, is dat het coronavirus niet gecreëerd werd in een of ander labo, zoals in dat van Wuhan. Die complottheorie doet al langer de ronde, maar wordt dus ontkracht. “Het is wel een fantastisch filmscenario”, vertelt Peter Ben Embarek, die het onderzoek mee leidde, daarover.

