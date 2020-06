George Floyd en de agent die hem minutenlang met fatale gevolgen tegen het asfalt drukte, Derek Chauvin, botsten al eerder met elkaar, toen zij beiden als beveiliger werkten in de El Nuevo Rodeo Club in Minneapolis. Dat heeft een voormalig collega gezegd in een interview met CBS News.

George Floyd en Derek Chauvin werkten beiden als beveiliger van de nachtclub El Nuevo Rodeo in Minneapolis. Volgens David Pinney, een gemeenschappelijke collega, kon Derek Chauvin zich agressief opstellen naar vaste bezoekers van de club. Hij botste vaak met George Floyd, die werd gezien als de ’grote vriendelijke reus’.

Eerder gaf toemalig clubeigenaar Maya Santamaria te kennen dat Floyd en Chauvin tegelijkertijd bij haar in dienst waren geweest. Waar Santamaria nog twijfelde of de twee elkaar echt kenden, twijfelt Pinney geen seconde: “Die twee kenden elkaar, zeker”. Pinney denkt ook dat Chauvin wist dat het zijn oud-collega was die hij tijdens de arrestatie tegen de grond gedrukt hield.

Verdacht van moord

De inmiddels ontslagen ex-politieman Derek Chauvin is in afwachting van zijn rechtszaak. Hij zit vast op verdenking van moord op Floyd nadat hij z’n knie negen minuten lang op z’n nek hield. Floyd hapte daarbij naar adem en smeekte voor zijn leven. Kort daarop overleed hij. Diens dood leidde tot een reeks van anti-racismebetogingen over de hele wereld.

“Een heel kort lontje”

Ook Santamaria denkt dat racisme een rol speelde in de fatale afloop van de arrestatie. In een interview met CBS zegt ze dat Chauvin zich bang en geïntimideerd voelde door ’zwarte mensen in het algemeen’. Dat leidde volgens haar tot agressief gedrag. “Hij had soms een heel kort lontje en leek wel bang”, zei ze. “Bij het minste of geringste trok hij zijn pepperspray en begon in het rond te spuiten.”

Eerder zei ze al aan de lokale krant de Star Tribune: “Ik herinner mij dat er een groepje zwarte jongens niet binnen mocht omdat ze op het eerste gezicht wat veel hadden gedronken. Derek stoof erop af, werkte eentje tegen de grond en spoot met zijn pepperspray in het rond. We hebben hem achteraf gezegd dat dat overdreven was. Ja, die jongens waren zwart.”

