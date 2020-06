Vlaams Belang heeft zopas gevraagd om PVDA’er Jos D’Haese de toegang tot het Vlaams Parlement te ontzeggen, omdat hij afgelopen weekend op de anti-racismebetoging was. Voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) ging niet in op die vraag. “Het is aan hemzelf om zijn conclusies te trekken.”

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vroeg bij ordemotie om Jos D’Haese de toegang tot het gebouw te ontzeggen. “We zien parlementsleden deelnemen aan betogingen waar tot tienduizend mensen verzamelen. Vervolgens komen die gewoon hier het daar opgelopen virus verder verspreiden, ik vind dat ontoelaatbaar”, zei de Vlaams Belanger.

“Als die parlementsleden, zoals meneer D’Haese, niet vrijwillig willen wegblijven uit bekommernis voor alle personeelsleden, parlementsleden en medewerkers na hun deelname aan een illegale bijeenkomst, dan vind ik dat u hem de toegang tot dit gebouw moet ontzeggen en dat hij in geen geval deze plenaire vergadering kan bijwonen.”

“Waarheid heeft haar rechten”

Jos D’Haese vond dat hem niets ten laste kan worden gelegd. “Ik snap dat het Vlaams Belang graag zou hebben dat PVDA niet meer in dit parlement zit, maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. De waarheid heeft ook haar rechten”, repliceerde hij. “Net als iedereen, neem ik aan, in dit parlement heb ik sinds het begin van de coronacrisis alle maatregelen strikt opgevolgd.”

D’Haese gaf wel toe dat de betoging niet vlekkeloos is verlopen. “Het is evident dat er zondag te veel volk was, dat was niet te voorspellen. Wat ik heb gedaan, is mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat is zorgen dat ik daar was met een mondmasker, tussen mensen waar ik iedere dag mee samenwerk. Op anderhalve meter en met handen wassen. Wanneer het te druk werd, ben ik naar huis gegaan.”

“Zelf conclusies trekken”

Voorzitter Homans ging niet in op de vraag van Vlaams Belang. “Collega Janssens, ik kan natuurlijk de toegang van dit parlement niet ontzeggen aan collega D’Haese”, besloot ze het incident. “Het is aan hemzelf om zijn conclusies te trekken.”

