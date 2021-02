Wat de krokusvakantie betreft, mogen we al een streep trekken door onze reisplannen, maar wat met de paasvakantie? Biostatisticus Geert Molenberghs is er alvast geen voorstander van, ongeacht de evolutie van de coronacijfers.

Vanaf dit weekend gaat de krokusvakantie van start. Een skireis zit er jammer genoeg voor niemand in, want het verbod op niet-essentiële reizen geldt intussen tot 1 april. De paasvakantie begint enkele dagen later, dus daar is nog geen uitsluitsel over. Volgens een bron binnen de regering kan het nog alle kanten op. “Het is veel te vroeg om al een kruis te maken over de paasvakantie. Als de coronacurve gunstig evolueert, kan het reisverbod tegen dan opgeheven worden”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Vrees voor varianten

Biostatisticus Geert Molenberghs heeft zijn bedenkingen bij een eventuele opheffing van het reisverbod in de paasvakantie. “Ik weet dat mensen graag plannen maken, zeker als het over reizen gaat, maar we zijn nog zeven weken van de paasvakantie. We doen het nu vrij goed en als we de derde golf kunnen voorkomen, mogen we hoopvol zijn. Maar of het een goed idee is om alles met Pasen open te gooien, weet ik niet. De Britse variant is al een tijdje in het land, en er zijn ook nog de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse. Als we deze cijfers kunnen aanhouden, gaan we dan zeggen dat we reizen gaan toelaten? Het verbod is er net gekomen omdat we deze cijfers hadden. En ook als we toch nog verbeteren, is dat dan een reden om reizen toe te laten?”, klinkt het in dezelfde krant.

