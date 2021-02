De Britse variant van het coronavirus zet zijn opmars in België verder. In de eerste week van februari was een op de drie besmettingen al met die variant. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano.

De Zuid-Afrikaanse variant is dan weer goed voor een kleine 5% van de besmettingen in België, aldus nog Van Gucht. Die variant baart zorgen omdat niet duidelijk is of de vaccins er voldoende werkzaam tegen zijn.

Is het vaccin wel effectief?

Zuid-Afrika schortte zijn vaccinatiecampagne met het vaccin van AstraZeneca op omdat er geen bewijs is dat dit vaccin effectief genoeg is tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het vaccin wel nog aanbevelen, zelfs als er varianten aanwezig zijn in een land.

