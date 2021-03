Een ontroerende film, een overlijden of een geluksmomentje. Het zijn allemaal momenten waarop we onze tranen kunnen laten vloeien. Huilen is menselijk, soms écht even nodig en lucht vooral op. Maar, er zijn nog veel zaken over tranen die je nog niet weet en wij hebben de leukste voor je opgeschreven.

Ben je getuige van de eerste stapjes van je kindje en laat je daarom een traantje van geluk? Dan schijnt je eerste traan uit je rechteroog te komen. Maar vloeien de tranen over je wangen omdat je grote liefde je net heeft afgewezen? Dan is het precies andersom, de eerste traan komt uit je linkeroog. Als je als in de ruimte bent is dit trouwens een ander verhaal: een wenende astronaut hoopt alle tranen in beide ogen op. De tranen blijven daar plakken door de missende zwaartekracht. Uiteindelijk heb je dus te maken met zwevende hoopjes tranen.

Evolutionaire aanpassing

Evolutionair bioloog Oren Hasson denkt dat wij tranen hebben ontwikkeld om te overleven. Zo beweert hij dat huilen ons zou beschermen tegen roofdieren. Het vocht in onze ogen maakte het moeilijker om te zien waar wij naar keken. Ook gelooft de bioloog in de theorie dat wij emotionele tranen hebben ontwikkeld om empathie op te wekken bij anderen, om zo vrede te bewaren.

Misschien een wat vage traangeschiedenis, maar wat we wel zeker weten is dat tranen ervoor zorgen dat je juist goed kunt zien. Zelfs als je niet huilt, komt er elke keer als je knippert vocht uit je traanklieren, zodat je ogen goed vochtig blijven. Het vocht dat bestaat uit water, olie en slijm en voert tegelijkertijd ook al het vuil af.

Krokodillentranen bestaan niet

Voor zover we weten is de mens het enige wezen dat huilt. Dieren laten geen tranen vloeien als ze verdrietig zijn. Sommige mensen beweren het tegendeel, maar tot nu toe is daar geen hard bewijs voor. Dieren drukken hun verdriet namelijk uit met hun stemgeluid en gezicht.

Wie dan weer wel verdriet voelen, maar geen tranen laten vloeien zijn baby’s. Ze roepen het hele huis bij elkaar en kunnen urenlang huilen, maar die échte tranen krijgen ze later pas. Dat komt doordat de traanbuisjes nog niet helemaal open staan. Er zit nog een vliesje voor wat ervoor zorgt dat het traanvocht niet goed afgevoerd kan worden.

