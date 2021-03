Op kot gaan is een interessant avontuur: een plek voor jezelf, lekker veel feestjes en eindelijk zonder ouders. Allemaal leuk en aardig, maar dat betekent ook dat je je eigen boontjes moet gaan doppen. Letterlijk en figuurlijk. Het is niet altijd even makkelijk om elke dag weer iets te moeten verzinnen om te koken. Met deze top tien kotmaaltijden hoef je niet diep meer na te denken.

1. (Instant) noedels

De snelheid waarmee deze maaltijd bereid wordt is geweldig. Daarnaast zijn noedels goedkoop en kun je elke keer opnieuw een ander smaakje kiezen: maandag kip, woensdag rund en zaterdag garnaal.

Dit klinkt wellicht als muziek in de oren, maar veel interessante voedingsstoffen zul je met dit maaltje niet binnenkrijgen. Noedels kun je een pak gezonder maken door ze zelf te bereiden, verse groenten en een eiwitbron naar keuze toe te voegen. Veel supermarkten bieden tegenwoordig gesneden wokgroenten aan. Dat scheelt weer tijd!

2. Lasagne

Italiaanse gerechten zijn populair onder de studenten, dus ook lasagne. Dit keer geen lasagne di mama, maar van jezelf. Ach ja ‘zelf’… Je wandelt waarschijnlijk helemaal zelf naar de supermarkt, om een kant-en-klare lasagne uit de schappen te pakken.

3. Couscous

Goedkoop, makkelijk en snel. Met deze drie woorden ben je als student toch direct de streep over getrokken? Je doet wat couscous in een kom en voegt er gekookt water bij tot het volledig onder water staat. Een snufje peper en zout, en voilà, na tien minuten weken is je couscous klaar. Enkel couscous is misschien wat saai, dus maak je maaltijd compleet met groente en een eiwitbron. Couscous is bijvoorbeeld heerlijk in combinatie met aubergine, courgette, paprika, kip of falafel.

4. Friet

Als je studeert in België heb je geluk. De dichtstbijzijnde frituur is waarschijnlijk op minder dan 10 minuten stappen. Dat is fijn als je weer eens hongerig bent onderweg of gewoon geen zin hebt om te koken. Ondanks het een klassieker is, is het helaas niet een van de gezondste opties…

5. Soep

Soep, dat was ook het eerste gerecht waar Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), aan dacht toen hij de studenten een steuntje in de rug wilde geven in deze moeilijke tijd. Soep kan je vullen met zoveel groentes als je wil, is over het algemeen goedkoop en kun je makkelijk invriezen. Ook is het handig om te maken als je een maaltijd moet verzorgen voor al je kotgenoten.

6. Pasta pesto

Pasta pesto. Hij staat hier op nummer zes, maar is op sommige koten misschien wel gerechtje numero uno. Het is heel snel te bereiden, goedkoop en ook nog eens enorm lekker. Saai kun je het niet noemen, want voeg er gewoon aan toe waar je zin in hebt: tomaatjes, kip of misschien wat zalm.

7. Wraps

Ook weer zoiets: maak deze maaltijd zoals jij wilt. Als je portefeuille je leeg aanstaart, kom je al heel ver met wat roomkaas, sla en kikkererwten. Komt je kotbaas eten? Dan kan je ook voor een chiquere versie gaan met kip, meer groenten of verrassende sausjes.

8. Ei

Eieren zijn een goedkope bron van eiwitten en zijn rijk aan vitaminen en mineralen. Een omelet is in een handomdraai gemaakt. Dat is vooral handig als je een kater hebt en liever je tijd spendeert in bed. Enkel een ei eten is natuurlijk niet echt vullend. Gebruik ei liever als goedkopere, vegetarische vleesvervanger naast je groenten en koolhydraten. Zo heb je de volgende dag weer genoeg energie voor een nieuwe reeks aan zoomsessies.

9. Curry

Hét culinaire (vegetarische) studentenmaaltje. Het kost iets meer tijd dan friet afhalen van om de hoek, maar dan heb je ook wat. Kies voor verse groenten, kikkererwten, kip, rijst en een currypasta naar keuze en verras je kotgenoten met deze voedende, gezonde studentenmaaltijd.

10. Aardappel, (vleesvrij)vlees, groente

Sommigen krijgen misschien meteen een déjà vu van het thuisfront bij het denken aan dit gerecht. Een voordeel hiervan is dat je al je voedingsstoffen binnen hebt en eindeloos kan variëren: van boontjes, hamburger, gekookte aardappelen tot bloemkool, kaaskroketten en zoete aardappelpuree.

