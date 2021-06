Zwangere Natalia toont al meteen haar buikje (foto)

Natalia Druyts kondigde vandaag aan dat ze zwanger is van haar tweede kindje. Op Instagram laat ze nu ook haar buikje zien na 13,5 weken zwangerschap.

Natalia deelde vanmorgen het heuglijke nieuws mee dat ze opnieuw in verwachting is. De 40-jarige zangeres en haar vriend Frederik hebben al een dochtertje (Bobbi-Loua) en krijgen er in december een nieuwe spruit bij.

Vergelijking

Momenteel is Natalia 13,5 weken zwanger. Op Instagram toonde ze haar buikje en hoe datzelfde buikje eruitzag toen ze 13,5 weken zwanger was van Bobbi-Loua. «Blij om deze mooie momenten met jullie te delen», schrijft ze erbij.

Instagram Stories / @nataliamusic