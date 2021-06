Nathalie Meskens opnieuw zwanger: «We kunnen het niet meer verstoppen» (foto)

Actrice Nathalie Meskens en haar vriend Nadim worden voor de tweede keer mama en papa. Dat kondigde ze aan op Instagram.

Een dag nadat Natalia bekendmaakte dat ze opnieuw zwanger is, heeft ook Nathalie Meskens babynieuws: ze is 26 weken zwanger van haar tweede kindje. Een broertje of zusje dus voor Lima, die vorig jaar in maart geboren werd.

Overspoeld door blijdschap

De 39-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice heeft al een mooi buikje en is in de wolken met haar zwangerschap. «We hebben het lekker lang stil kunnen houden, 26 weken om precies te zijn. Maar nu kunnen we het letterlijk niet meer verstoppen. Lima wordt binnenkort een grote zus! Dat we het mooiste wat er is nog eens mogen meemaken. We zijn zo blij, zo dankbaar, zo overspoeld door liefde en blijdschap en geluk dat we er stil van worden», klinkt het.