Zus van Kat Kerkhofs geniet in knalrode bikini van de zon: “Heerlijk mooi!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito beelden.

Dat vindt ook Lyn Kerkhofs. Op Instagram, waar ze maar liefst 13.800 volgers heeft, deelt de zus van Kat Kerkhofs wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu niet anders.

We krijgen een hele reeks vakantiefoto’s uit Bali voorgeschoteld. “Bali, doe normaal”, voegt Lyn kort toe. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Heerlijk mooi!”

De likes en reacties stromen vlot binnen. “Heerlijk mooi”, klinkt het. “😍”, gaat het verder. “Zo’n mooie herinneringen”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.