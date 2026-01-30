Halle Berry trekt aandacht met diep uitgesneden outfit: “Tijdloze schoonheid” (foto’s)

Halle Berry heeft zich in de spotlights gewerkt met een pracht van een outfit. “Wauw! Je ziet er fantastisch uit!”, klinkt het in koor in de reacties.

Halle Berry is binnenkort te zien in de nieuwe film ‘Crime 101’. Afgelopen woensdag vond de première plaats. De 59-jarige actrice – bekend van onder meer ‘Catwoman’ en ‘Monster’s Ball’ – viel extra op door haar opvallende kledingkeuze. Ze droeg een zwarte top met lange mouwen en een diepe V-hals, gecombineerd met een hoge, nauwsluitende rok die volledig bezet is met glanzende, zilverkleurige details. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. “Wat een magische avond! ‘Crime 101’ draait vanaf 13 februari in de bioscoop!”, schrijft ze erbij.

Stralen als een ster

In de reacties worden de superlatieven niet gespaard. “Absoluut verbluffend! Ik kijk ernaar uit om het te zien!”, “In elk universum zal Halle ALTIJD de mooiste vrouw ter wereld zijn”, “Wat een prachtige jurk! De schoenen zijn ook mooi, en dan zwijgen we nog over de dame die het draagt! Je straalt als de helderste ster, Halle!”, “Wauw! Je ziet er fantastisch uit!”, en “Een tijdloze schoonheid met bakken talent”, luidt het.

Foto: Shutterstock