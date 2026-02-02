Heidi Klum laat weinig aan de verbeelding over in strakke lederen jurk: “Geweldig!” (foto/video)

Heidi Klum heeft opnieuw alle ogen op zich gericht tijdens de Grammy Awards. Het Duitse topmodel verscheen op de rode loper in een creatie die letterlijk om haar lijf gegoten zat. Op Instagram deelt ze de details van haar opvallende look, en haar volgers raken niet uitgepraat.

Dat Heidi Klum niet bang is voor een gewaagde outfit, wisten we al. Maar voor de Grammy Awards deed ze er nog een schepje bovenop. Ze koos voor een gedurfd ontwerp van de Oostenrijkse designer Marina Hoermanseder, die bekendstaat om haar sculpturale leerbewerking.

“Een mal van mijn eigen lichaam”

In een post op haar Instagram-profiel toont Heidi deze unieke outfit. De jurk is geen doorsnee kledingstuk, maar een harde, lederen mal die met de hand is gevormd naar haar eigen contouren. “Mijn jurk is een lederen mal, handgemaakt op mijn lichaam en daarna gelakt om bij mijn huidskleur te passen,” legt het model uit.

Lovende reacties!

De reacties onder de beelden op Instagram stroomden meteen binnen. De volgers van het topmodel sparen de complimenten niet. Reacties als “Geweldig”, “Zo knap” en “De vrolijkste” vullen haar tijdlijn. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen.