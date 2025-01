Zita Wauters verbaast volgers met opvallende outfit: “Hier lijk je goed op je mama” (foto)

Zita Wauters krijgt heel wat positieve reacties op een leuke foto die ze deelde. “Hoe mooi kan je zijn?!”, klinkt het onder meer.

Zita Wauters vertoefde onlangs in Oostende, waar ze eerder al paradeerde in een prachtige, rode jurk. In haar meeste recente Instagrampost zien we de 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser in een meer casual outfit in een – zoals ze zelf zegt – “random” kiekje.

Bewondering

In geen tijd stroomden de lovende reacties binnen. “Je ziet er stralend uit”, “Knappe madam! Blijf vooral jezelf: mooi, uniek en grappig”, “Prachtig! Hier lijk je goed op je mama”, “Hoe mooi kan je zijn?!”, en “Hopelijk geen verkoudheid opgelopen? Volgende keer toch best een sjaal aandoen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram