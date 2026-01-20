Zita Wauters verbaast fans met deze nieuwe foto’s: “Allermooiste!”

Op Instagram heeft Zita Wauters weer wat nieuws gedeeld.

Met niet minder dan 226.000 volgers plaatst de dame wel vaker updates uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. En da’s ook deze keer niet anders.

Zo deelde Zita Wauters recent onderstaande fotoalbums. “Strolling around” en “Sunday funday” voegt ze zelf toe aan de plaatjes. Haar fans zijn duidelijk enthousiast.

“Allermooiste!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Allermooiste”, klinkt het. “Zo knap”, gaat het verder. “Je ziet er goed uit”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.