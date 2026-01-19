HomeNieuwsEntertainmentDeze bikinifoto's van Sarah Puttemans vallen duidelijk in de smaak: "Schoonheid!"
Deze bikinifoto’s van Sarah Puttemans vallen duidelijk in de smaak: “Schoonheid!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

En dat moet je Sarah Puttemans geen twee keer zeggen. Op Instagram, waar ze zo’n goeie 318.000 volgers heeft, toont de dame regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook hier weer het geval.

De voorbije dagen pakte Sarah uit met straffe bikini- én vakantiefoto’s. “Holidayyy :)) 💕”, schrijft ze bij één van onderstaande albums. En haar fans? Die zijn enthousiast!

“Schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Schoonheid”, klinkt het. “Supermooie foto’s”, gaat het verder. “Stijlvol”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

