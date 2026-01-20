Lily Allen pakt uit met bikiniselfie: “Droomvrouw!” (foto)

Lily Allen heeft een opvallende start van het nieuwe jaar achter de rug.

Dat laat ze weten op Instagram, waar ze zo’n goeie 2 miljoen volgers heeft. De zangeres pakt namelijk uit met een leuk fotoalbum, maar schrijft er ook een minder fijn woordje uitleg bij.

“Ik had wel zonder die vrachtwagen die me van de weg reed kunnen doen, maar verder was het een relatief goede start van 2026. Ik ben blij dat ik nog leef en dat ik geen foto’s hoef te posten die in 2016 zijn genomen”, schrijft ze bij de beelden. Openen doet ze met een leuke bikiniselfie, maar iets verder in het album zie je de, gelukkig beperkte, schade aan haar voertuig.

“Droomvrouw!”

Aan reacties geen gebrek. “Droomvrouw”, klinkt het. “Blij dat het goed met je gaat. Zo beangstigend”, gaat het verder. “Geweldige foto”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.