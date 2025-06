Zita Wauters openhartig over gewaagde outfit: “Zo houden we alles op z’n plaats”

Zita Wauters praat in een interview open en eerlijk over de opvallende outfit die ze droeg op de ‘Kastaars!’.

In februari vond de derde editie van de ‘Kastaars!’ plaats in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Zita Wauters was één van de bekende aanwezige gezichten. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser trok de aandacht met een kort kostuumjurkje en diep decolleté. “Alles kan en mag op een rode loper”, knipoogde ze toen.

The Kardashian way

In een interview met Humo blikt ze terug op de outfit die ze die avond droeg. Op de vraag of ze niet bang was voor een nipplegate, antwoordt ze het volgende: “Ik heb een heel goed team achter me dat zulke zaken regelt”. Daarna legt ze uit hoe ze zonder zorgen met zo’n decolleté rondloopt: “The Kardashian way! Met tape houden we alles op z’n plaats”, klinkt het.

Fragiele sociale media

Zita beseft als geen ander hoeveel commentaar bekende mensen kunnen krijgen op sociale media. Ze kent de voor- en nadelen ervan maar al te goed. “Sociale media zijn iets heel fragiels: ze kunnen iets moois en krachtigs zijn, maar ook iets heel giftigs. Er worden vaak veel te idealistische beelden getoond, ik probeer daar nuchter naar te kijken, te beseffen dat het niet de realiteit is. Ik heb ook wel mijn onzekerheden gehad, maar dat had meer te maken met een jong meisje zijn dat boordevol hormonen zit en haar lichaam ziet veranderen”, legt ze uit in hetzelfde gesprek.

Giftige wereld

Ze geeft ook toe dat het moeilijk is om haar privéleven te combineren met haar leven in de media. “Echt héél moeilijk. Ik zou graag alles willen vertellen wat er in mijn hart zit, maar dat gaat gewoon niet. In die vorige relatie deelde ik veel, maar er zijn jammer genoeg veel mensen die dat misbruiken om boekskes te verkopen. Het is zo’n giftige, harde wereld, ik moet ergens een grens trekken. Ik wil nu in alle rust jong kunnen zijn. Ik heb een heel close inner circle en weet goed aan wie ik wel en niet iets wil vertellen. Daarom hecht ik ook heel veel waarde aan mijn familie”, besluit ze.

Hieronder een foto (tweede beeld) van de outfit die ze droeg op de ‘Kastaars!’.

Foto: Instagram