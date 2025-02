Ophef over outfit van Zita Wauters op de ‘Kastaars!’: “Ik ben niet preuts, maar…” (foto)

Op sociale media is commotie ontstaan over de outfit van Zita Wauters op de ‘Kastaars!’. De meningen zijn erg verdeeld, al krijgt ze ook heel wat bijval.

Afgelopen zaterdag vond de derde editie van de ‘Kastaars!’ plaats in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Heel wat bekende gezichten trokken hun leukste outfit aan om te shinen op de rode loper. Ook Zita Wauters was van de partij en trok meteen de aandacht met haar kort kostuumjurkje in zwart en wit. “Alles kan en mag op een rode loper”, reageerde ze enthousiast voor de camera.

Aandacht

Op de Instagrampagina van VRT werden enkele opvallende outfits gedeeld, waaronder ook die van Zita. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser maakte met haar kledingkeuze echter enkele critici wakker. “Wat heeft die Zita weer aan?! Sorry, maar dat is echt aandacht vragen”, en “Ik ben niet preuts en ben zeker fan van Zita, maar dit is toch een beetje té”, klinkt het onder meer in de reacties.

Steun

Al snel namen anderen het voor haar op. “Wat verwachten jullie van een jonge vrouw? Een coltrui? Doe even normaal! Ze is zelfzeker en dat kan ik alleen maar toejuichen”, “Zita, je ziet er prachtig uit”, “Super mooi! Ze mag gezien worden. Mooie vrouw, mooie jurk gekozen. Laat ze maar zagen en klagen. You did it”, en “Laat Zita toch doen! Het is haar leven en zij zoekt geen aandacht. Laat die negatieve commentaar toch zo”, lezen we ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste, tweede foto te bekijken.

Foto: Instagram