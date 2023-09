Zita Wauters deelt kritiek van volger op haar lichaam: “Tranen rollen over mijn wang”

Zita Wauters heeft een screenshot gedeeld van een hater die onbeschoft commentaar gaf op haar lichaam. Ze was tot tranen toe bewogen door de massale steun van haar volgers. “Het raakt me tot in het diepste van mijn hartje”, klinkt het.

Met zo’n 163.000 volgers op Instagram is Zita Wauters enorm populair. Jammer genoeg zitten er tussen die volgers ook enkelingen die zich laten leiden door jaloezie. Zo stuurde ene Anne Marie haar enkele brutale berichten via Instagram. “Iemand moet het zeggen, maar wat voor dik gedrocht ben jij”, aldus de hater. Daarnaast wees de bodyshamer nog op haar “dubbele kin” en raadde ze Zita aan om “geen rokjes te dragen”.

Steunreacties

De 18-jarige dochter van Koen Wauters deelde de kritiek op haar Instagram Stories. “Fijn avond gewenst, vriendjes (behalve voor Anne Marie). Wees lief tegen elkaar”, schreef ze erbij. Ze werd meteen overladen met steunreacties van haar volgers. Zo monterde iemand haar op door het volgende te zeggen: “Eén trol in een zee van mooie mensen die je mooi vinden”.

Hartverwarmend

Zita bedankte haar volgers voor de lieve steunberichten. “Tranen rollen over mijn wang. En mijn mond valt open van al de lieve reacties die ik heb gekregen. Dit is zo hartverwarmend. Niet normaal. Ik wil jullie één voor één bedanken. Het zijn te veel berichtjes om op iedereen te kunnen antwoorden, maar weet dat ik ze lees en het me raakt tot in het diepste van mijn hartje. You guys are amazing”, klinkt het.

Foto’s: Instagram / @zitawauters