Quarantainetijden kunnen nogal eentonig zijn en wat doe een mens om de tijd wat te verdrijven? Juist, hij kruipt achter de PC. Omegle is een website waarop je wereldwijd met willekeurige mensen kan videochatten. Dit verloopt alleen niet altijd volgens plan!



De heren in onderstaand filmpje denken aanvankelijk enorm veel geluk te hebben en krijgen, tot hun verbazing, een erg bevallige gesprekspartner in beeld. Kijkt u zelf maar even mee naar wat er vervolgens gebeurt.

De ‘voltreffer’ blijkt helemaal in scene gezet door een Franse grapjas. De heren hebben gelukkig een goed gevoel voor humor en kunnen smakelijk lachen met poets die hen werd gebakken.

Ons advies: als het te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook!