Zara Larsson choqueert volgers met foto: “Wat een benen!”

De Zweedse zangeres Zara Larsson krijgt heel wat reacties op een opvallende foto die ze deelde. “Dat moet toch bewerkt zijn?!”, vragen sommige volgers zich af.

Zara Larsson treed onlangs op in Rock in Rio, een muziekfestival in Rio de Janeiro. De zangeres van onder meer het EK voetbal 2016 liedje ‘This one’s for you’ poseerde in haar hotel in een bodysuit op het bad. Door de manier waarop het kiekje genomen werd, lijkt haar linkerbeen wel heel erg lang.

Verbaasde fans

Dat was haar 8,5 miljoen volgers ook al opgevallen, zo blijkt uit de vele reacties. “Je ziet er zo groot uit”, “Wat een benen!”, “Je linkerbeen moet toch bewerkt zijn?! Dat kan echt niet zo lang zijn”, reageren enkele volgers verbaasd. Anderen vinden het dan weer gewoon een pracht van een foto. “Iconische foto”, “Perfectie”, en “Godin”, klinkt het ook.

Foto: Instagram