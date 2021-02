Zelden deed een nieuwe serie zoveel stof opwaaien als Netflix’ laatste kostuumdrama ‘Bridgerton’. Of je nu openlijk smelt voor de Duke of Hastings of officieel louter uit “historische interesse” kijkt, één ding is zeker, de prent heeft succes.

Hoewel het helaas niet mogelijk is om je letterlijk onder te dompelen in de serie, is er wel een waardig alternatief. Je kan namelijk een weekend lang gaan logeren op kasteel, inclusief dramatische kostuums en Bridgertonnesk eten.

Historische sferen

Vaak zijn zulke kansen niet voor ons Belgenland weggelegd, maar dat is nu gelukkig anders. Het ‘Bridgerton’-weekend vindt namelijk plaats in het Chateau de Goyet in de Waalse provincie Namen. Uitbater Maarten Mattelin en zijn partner Katrijn kwamen naar aanleiding van het succes van de reeks op het glorieuze idee om hun kasteel een weekend lang onder te dompelen in historische sferen. De gelukkige deelnemers mogen zich verwachten aan een high tea, een overheerlijk diner en een tafelvullende brunch om een eventuele kater tegen te gaan.

30.000 kostuums

Uiteraard zullen de genodigden zich ook het hele weekend lang kunnen hullen in de meest pompeuze kostuums. Die worden geleverd door de Tieltse costumier Huis Maes – neem je deel aan het weekend, dan heb je dus keuze uit niet minder dan 30.000 opties.

Wanneer het weekend juist zal plaatsvinden, is door de coronacrisis nog niet bekend. Je neemt echter maar best zo snel mogelijk contact op, want er zijn slechts 22 plaatsen. Voor het de hele ervaring betaal je 275 euro per persoon, maar daar krijg je wel een hoop voor terug.

