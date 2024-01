Wout Bru en zijn vriendin hebben HEUGLIJK nieuws: “Wauw, proficiat!”

Sterrenchef Wout Bru en zijn vriendin Natassia Van Kerkvoorde stappen binnenkort in het huwelijksbootje. Dat maakten ze bekend op Instagram.

Fantastisch nieuws voor Wout Bru en Natassia Van Kerkvoorde! De 54-jarige chef-kok heeft zijn 32-jarige vriendin, die vooral bekend is van ‘Expeditie Robinson’, ten huwelijk gevraagd. Natassia schreeuwde het leuke nieuws van de daken op Instagram. “Mijn verjaardagsweek begon aanvankelijk in mineur omdat mijn Instagram was gehackt, maar na regen komt zonneschijn. IK HEB JA GEZEGD!”, klinkt het dolgelukkig.

Kinderen

Wout en Natassia werden zes jaar geleden een koppel. Inmiddels hebben ze twee dochtertjes, Aimée (3) en Beau (1). Wout heeft nog twee kinderen uit een vorige relatie, dochter Lou (24) en zoon Boris (25).

Topkoppel

Hun volgers overladen hen met felicitaties. “Proficiat. Topkoppel!”, “Van harte gefeliciteerd! Wat een mooie ring!”, “Wauw, proficiat!”, “Oh, zo blij voor jullie”, en “Vele liefdevolle momenten samen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram