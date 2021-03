Na ruim twee maanden tekenenen zich de eerste trends af van het nieuwe jaar. Naast zich vervelen en thuiswerken is op het gebied van wenkbrauwen de ‘skinny brow’ helemaal terug van weggeweest. Dat meldt althans Vogue. Het was Bella Hadid die volgens het modemagazine dé look van de 90s opnieuw lanceerde.

In de jaren negentig was de dunne wenkbrauw alomtegenwoordig in de plaatsen waar het ertoe deed. Iconische figuren als Cindy Crawford en Kate Moss maakten het toen populair, nu is het topmodel Bella Hadid die de wenkbrauw weer terugbrengt.

Trendsetter

Bella Hadid heeft volgens Vogue in de afgelopen jaren al heel wat trends uit de jaren negentig teruggebracht. Zo verscheen ze eerder al met het iconische kapsel van Christy Turlington uit het supermodellentijdperk tijdens het Vogue Fashion Festival, bracht ze de chocoladebruine manicure terug.

