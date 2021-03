Veel mensen zijn fan geworden van wandelen sinds we met z’n allen in een lockdown zitten. Al dat stappen heeft enorm veel positieve voordelen, we mogen onze voetjes niet zomaar vergeten. Die kunnen na ettelijke kilometers vast wel wat extra aandacht gebruiken. Met deze tips worden ze zo weer als vanouds, of zelfs nog zachter.

Dag dode huidcellen

Door veel te wandelen kunnen er eeltplekken en blaren op je voeten komen, die voornamelijk uit dode huidcellen bestaan. Om je voeten weer babyzacht te maken, kun je deze dode huidcellen het best verwijderen. Gebruik hiervoor gewoon je favoriete bodyscrub. Wacht bij blaren wel tot die genezen zijn, want scrubben kan anders pijnlijk worden.

En nu je toch bezig bent, neem je tijd: ga lekker douchen of verwen jezelf met een bad en breng de scrub aan op je vermoeide voeten. Droog ze vervolgens grondig af en je zult gegarandeerd rondwandelen met zijdezachte voeten!

Voetenbadje

Heb je geen bad in huis? Een voetenbadje doet ook wonderen. Je voeten worden zacht, schoon en kunnen even ontspannen. Het badje maken is heel eenvoudig: vul een bak met lauwwarm water, voeg twee tot drie eetlepels baking soda toe en laat je voeten tien minuten weken. Baking soda, of zuiveringszout, maakt eelt een stuk weker. Hierdoor kan je het gemakkelijker verwijderen met bijvoorbeeld een pluimsteen. Bovendien gaat baking soda de strijd met schimmelinfecties en bacteriën aan. Het heeft daarom direct een desinfecterende werking.

Eeltsokken

Is een scrubbeurt te mild voor je voeten? Ga dan voor eeltsokken als je van je eelt af wil. Je doet ze aan, laat het een tijdje intrekken en na een paar dagen valt het eelt zo van je voeten af.

Weet wel dat eelt over het algemeen geen kwaad kan. Eeltvorming is juist een natuurlijke beschermingsreactie van het lichaam. Het is een reactie van de huid om extra bescherming te geven op een plek die veel druk of wrijving te verwerken krijgt.

Hydrateer

Je voeten insmeren met een voedende crème is iets wat niet iedereen zomaar in z’n ochtendroutine heeft zitten. Toch is het geen slecht idee om je droge wintervoetjes te blijven hydrateren. Train jezelf bijvoorbeeld om na het tandenpoetsen je voeten ’s avonds in te smeren met een hydraterende crème. Ga je meteen daarna slapen? Bedek je voeten dan met katoenen sokken. Zo kan de crème ’s nachts nog uren inwerken terwijl je slaapt. Wanneer je opstaat voelen je voeten al veel zachter en gladder aan.

Vrolijk kleurtje

Van deze laatste tip worden je voeten niet zachter, wel mooier. Nu het voorjaar zijn gezicht heeft laten zien, mag je de vrolijke nagellakjes weer uit de kast halen. Mooi gelakte teennagels kunnen zeker niet ontbreken. Vijl of knip je nagels gelijkmatig en verwijder losse velletjes. Wil je eens experimenteren met een felle kleur op je nagels of ga je liever voor klassiek rood? Welke kleur je ook kiest, jouw voeten zijn in ieder geval klaar om gezien te worden!

