Wendy Van Wanten trekt aandacht met zomers kleedje: “Je ziet er fantastisch uit!” (foto)

Wendy Van Wanten wordt overladen met complimenten op een leuke foto die ze deelde. “Prachtige foto van een bloedmooie vrouw”, reageren haar volgers.

Wendy Van Wanten poseert op Instagram in een fleurige, losse jurk. De 64-jarige zangeres geniet op het kiekje van het ochtendzonnetje. “Goeiemorgen”, titelt ze de foto, waarop in de achtergrond een eindeloze zee te zien is.

Bloedmooie vrouw

Al snel stroomden de positieve reacties binnen. “Knappe foto, Wendy! Kleedje staat je goed”, “Goeiemorgen, schoonheid”, “Wow, sexy!”, “Prachtige foto van een bloedmooie vrouw”, “Supercool”, en “Je ziet er fantastisch uit, Wendy! Geniet ervan”, aldus haar trouwe fans.

Foto: Instagram