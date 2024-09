Paris Hilton gaat uit de kleren voor magazine: “Tijdloze schoonheid” (foto’s)

Paris Hilton heeft geposeerd voor een opvallende fotoshoot. De reacties zijn laaiend enthousiast.

Paris Hilton siert momenteel de cover van het Amerikaanse lifestylemagazine Nylon. De 43-jarige societyster opteerde voor een shoot in de stijl van de jaren 70. Op sommige foto’s laat ze weinig aan de verbeelding over. Zo poseert ze op de cover halfnaakt met twee ijsjes voor haar boezem.

Trots

Haar volgers vinden de fotoreeks geweldig. “Ik hou van deze fotoshoot!”, “Oh mijn God, heerlijke 70’s-vibe!”, “Dit is zo iconisch”, “Tijdloze schoonheid”, en “Je nieuwe fotoshoots zijn echt de beste! Zo trots op je!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock