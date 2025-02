‘Wednesday’-actrice Jenna Ortega oogst lof met sensuele jurk: “Zo knap!” (foto’s)

Jenna Ortega weet haar fans op Instagram weer stevig te verbazen.

De dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in topserie ‘Wednesday’, heeft maar liefst 37.5 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk. Regelmatig plaatst ze ginds dan ook nieuwe beelden op haar pagina.

En dat was recent uiteraard weer niet anders. In een uitgebreid fotoalbum zien we Jenna meermaals in een sensuele jurk de revue passeren. Haar fans zijn er als de kippen bij om te laten weten wat ze van al dat leuks vinden.

“Zo knap!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Zo knap”, klinkt het. “Ik heb hier geen woorden voor”, gaat het verder. “Jouw jurk is echt adembenemend”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om de overige foto’s te zien.