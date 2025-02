Véronique De Kock deelt douchevideo. Fans lovend: “Hoe knap kan een vrouw zijn?!”

Op Instagram pakt Véronique De Kock uit met een opvallend filmpje.

Met niet minder dan 161.000 volgers doet de beroemde dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat was onlangs niet anders toen Véronique onderstaande reclamevideo op haar pagina plaatste. We zien hoe ze een douche neemt en haar kapsel verzorgt. Meer dan een uitgebreid promopraatje voegt ze zelf niet toe, maar haar fans hebben duidelijk wél heel wat meer te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Hoe knap kan een vrouw zijn?!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Hoe knap kan een vrouw zijn”, vraagt iemand zich af. “Prachtvrouw”, gaat het verder. “Jouw haar is zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het plaatje om de video te starten.