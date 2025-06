Elisabet uit ‘De Mol’ verbaast volgers in bikini: “Prachtig lichaam!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets doet op Instagram heel wat monden openvallen met enkele zomerse kiekjes. “Adembenemend mooi!”, klinkt het in de reacties.

Elisabet Haesevoets heeft er net een deugddoende vakantie opzitten in het zonnige Italië. De 38-jarige esthetische arts, die enkele jaren geleden de saboteur van dienst was in ‘De Mol’, postte op Instagram enkele vakantiefoto’s om van te dromen. Zo poseert ze in bikini voor een eindeloze zee, draagt ze een heel stijlvol kleedje met achter haar een bos van palmbomen, en is de zon de rode draad door het geheel.

Bewondering

Haar volgers gunnen haar alle geluk en bewonderen haar massaal. “Wauw!”, “Schoonheid”, “Je hebt een prachtig lichaam”, “Knap”, en “Adembenemend mooi!”, lezen we onder meer in de comments.

Foto: Instagram