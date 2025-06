Jennifer Lopez pakt uit met wel héél uitgesneden outfit: “Iconisch!” (video)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez heeft tijdens een optreden de aandacht getrokken met een opvallende outfit. “Ze zag er echt geweldig uit”, wordt er gereageerd.

Jennifer Lopez gaf afgelopen zaterdag het beste van zichzelf op WorldPride 2025, een internationaal LGBTQIA+ pride-evenement in Washington D.C. Dat deed ze zoals gewoonlijk vol overtuiging, maar het was vooral haar gewaagde outfit die de tongen losmaakte. De 55-jarige mama van twee droeg een fonkelende zilveren string-achtige outfit met vooraan een grote uitsnijding, ontworpen door het New Yorkse merk The Blonds.

In vuur en vlam

De populaire actrice en zangeres postte een fragment van haar concert op Instagram en YouTube, waar fans zich massaal lieten gaan in de reacties. “Jouw energie en kracht zijn ongeëvenaard. Wat een show heb je ons gegeven, lieverd! De queen is terug”, “Ze zag er echt geweldig uit”, “Woooow”, “Iconisch, en die uitsnijding van haar bodysuit is echt wíld”, en “Het podium stond in vuur en vlam, en JIJ was de vonk. Alleen maar queen vibes”, lezen we in de reacties.

Foto: Shutterstock