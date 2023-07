Vrouw van Thibaut Courtois geniet in bikini: “De mooiste!” (foto’s)

Mishel Gerzig, die recent in het huwelijksbootje stapte met Thibaut Courtois, weet haar fans weer te verbazen.

Met zo’n 800.000 volgers mag Mishel zich gerust populair noemen op Instagram. Geregeld deelt ze dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer gaat het om vakantiefoto’s vanop Ibiza. Zo zien we Mishel meermaals in bikini poseren. Ook Thibaut passeert in onderstaand fotoalbum geregeld de revue. “I B I Z A 🐚🐬🦋”, schrijft ze er in hoofdletters bij. Maar haar vele volgers? Die hebben ook zeker wat te vertellen over wat ze deze keer weer juist te zien krijgen.

“De mooiste!”

Op lovende reacties van haar fans is het niet lang wachten. “De mooiste”, klinkt het al snel. “Perfect”, gaat het verder. “Schitterend”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens te kijken naar waar velen zo positief over zijn. En druk op het pijltje naar rechts om meer zomerse vakantiebeelden van het leuke koppel te zien.