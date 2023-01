Vriendin van Viktor Verhulst verbaast volgers met diep uitgesneden outfit: “Prachtig!” (foto’s)

Op de eerste dag van het nieuwe jaar pakte Sarah Puttemans, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, op Instagram uit met een opvallende outfit.

Bij de start van 2023 deelt Sarah Puttemans meteen haar beste wensen voor haar trouwe fans. “Happy 2023 to all of you 🖤🪩 May all your wishes come true ✨“, laat ze weten aan haar 162.000 volgers. Ze voegt er ook enkele foto’s van haar feestkledij bij. En die vallen duidelijk in de smaak.

“Prachtig!”

Zo zien we Sarah poseren in een diep uitgesneden outfit. “Prachtig”, klinkt het. “Zeer mooi”, gaat het verder. “Deze outfit 🔥”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.