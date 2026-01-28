Vriendin van Ruben Van Gucht straalt in sensuele lingerie: “Prachtig!” (foto’s)

Valentine Besard, de vriendin van Ruben Van Gucht, heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze in lingerie poseert. “Wauw, knap!”, klinkt het in de reacties.

Valentine Besard (20) kennen we vooral omdat ze de laatste tijd gelinkt wordt aan Ruben Van Gucht. Meer nog: op de ‘Gouden Schoen’ stelde het 39-jarige Sporza-gezicht haar voor als zijn partner. Of één van zijn partners, want Ruben heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij er een polyamoreuze levensstijl op nahoudt.

Lingeriemodel

Valentine studeert voor leerkracht secundair onderwijs, maar werkt ook als model. Op Instagram postte ze enkele kiekjes waarop ze in lingerie poseert voor het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. Het resultaat is oogverblindend mooi.

Bewondering

“Killer Queen”, reageert niemand minder dan Ruben zelf op de foto’s. Maar ook de rest van haar volgers is dezelfde mening aangedaan. “Wauw, knap!”, “Prachtig”, “Amai!”, en “Adembenemend mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram