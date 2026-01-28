Zita Wauters maakt indruk in elegante outfit: “Schoonheid!” (foto’s)

Zita Wauters krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s die ze deelde. “Ik wil dit kleed ook hebben”, reageert een volger enthousiast.

Zita Wauters genoot onlangs van een avondje uit met haar beste vriend, ‘Thuis’-acteur Wannes Lacroix. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser haalde één van haar mooiste jurken uit de kast: een elegante, zwart-lange avondjurk met hoge halterhals en fonkelende steentjes die het silhouet mooi volgen en zorgen voor een glamoureuze, tijdloze look. Ze deelde er enkele kiekjes van op Instagram. “Girl dinner”, glundert ze erbij.

Diva

De reacties zijn stuk voor stuk positief. “Je ziet er stralend uit op de rode loper met je mooie jurk”, “Schoonheid!”, “Ik wil dit kleed ook hebben”, “Diva!”, “Mooie jurk”, en “Je ziet er prachtig uit”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram