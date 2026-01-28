HomeNieuwsEntertainmentKaren Damen onthult gênant moment: "Hij zag mij halfnaakt uit de zee...
Karen Damen onthult gênant moment: “Hij zag mij halfnaakt uit de zee wandelen” (video)

Karen Damen deed op de afterparty van de ‘Kastaars!’ een opvallende ontdekking. Iemand had haar immers halfnaakt uit de zee zien wandelen…

De 51-jarige voormalige K3-zangeres doet haar verhaal in de podcast ‘Achter de schermen’. Karen filmde vroeger achter de schermen bij K3-optredens. Ze gaf die tapes dan aan een kennis voor een documentaire. Alleen: ze filmde met haar eigen camera en dus stonden op die tapes ook nog videobeelden van haar privéleven, zoals vakantiebeelden op de Seychellen.

Monokini

Tijdens de afterparty van de ‘Kastaars!’ kwam ze die kennis tegen en vertelde hij haar dat hij “haar in monokini uit de zee zag wandelen”. Een beetje gênant dus… Oh ja, en voor de nieuwsgierige zielen onder ons: Karen was destijds op de Seychellen met haar toenmalige vriend Gert Verhulst.

