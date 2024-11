Viktor Verhulst choqueert vader Gert als hij zegt wat hij aanheeft in bed: “Dat geloof ik niet!” (video)

Zo, nu weten we ook alweer wat Gert Verhulst en zijn zoon Viktor aandoen tijdens het slapen. “En Sarah?”, vraagt Gert aan Viktor…

Viktor Verhulst en zijn vader Gert hebben samen een podcast, genaamd Vik & Gert Verhulst. Daarin praten ze over alledaagse dingen, zoals wat ze dragen in bed. “Normaal slaap ik gewoon in een onderbroekje en een bloot bovenlijf of een T-shirt”, onthult Gert.

Verbaasde blik

Bij Viktor is het een ander verhaal. “Ik heb niks aan in bed”, geeft hij toe. “Poedelnaakt? Dat kat niet!”, reageert Gert verbaasd. “Altijd”, verzekert Vik hem. “Nee, dat geloof ik niet!”, antwoordt Gert. “Waarom niet? Dat is zalig”, argumenteert Vik. “En Sarah?”, probeert Gert. “Dat zijn toch uw affaires niet?”, knipoogt Vik.

Reactie van Sarah Puttemans

Het fragment zorgt voor heel wat reacties, niet alleen van hun volgers. “Poepescheet”, lacht Sarah Puttemans – de vriendin van Viktor. “Dat ongemak op het gezichtje van Viktor”, antwoordt een volger. “Bloot slapen is toch normaal, is ook veel gezonder”, en “Heerlijk om de dag met een lach te beginnen”, klinkt het nog.

