HILARISCH! Man imiteert poserende influencer op strand: “Wat een held!” (video)

Ach, af en toe mag er al eens gelachen worden met influencers…

Op geestige beelden is te zien hoe een man op het strand op hilarische wijze aan het poseren is. Al snel wordt duidelijk dat hij een influencer – die een beetje verder op het strand écht aan het poseren is – voor de grap probeert na te doen. De omstanders lachen zich te pletter, al kan de influencer in kwestie de humor blijkbaar minder smaken.

Held

In de reacties bruist het van de hilariteit. “Briljant!”, “Eindelijk een échte influencer”, “Doe zo voort!”, “Nu beseft ze misschien hoe onnozel het eruitziet”, en “Wat een held!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram